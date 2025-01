Conducand beat, a provocat un accident rutier, in zona industriala

In data de 14 ianuarie, in jurul orei 14.50, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier, soldat exclusiv cu pagube materiale.Din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 69 de ani, cetatean polonez, in timp ce conducea un autoturism in zona industriala, a intrat in ... citește toată știrea