Conducea beat si a intrat intr-un stalp de electricitate

Politistii orasului Lipova au fost sesizati despre un eveniment rutier, intre localitatile Bata si Belotint.Din cercetari, a reiesit ca un tanar de 21 de ani, din Ususau, in timp ce conducea un autoturism pe DC 83, intre Lalasint si Belotint, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, unde a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. In urma evenimentului rutier, soferul si pasagerul, un alt tanar, de 26 de ani, au fost transportati la spital,