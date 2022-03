Conduceau cu viteza excesiva pe DN79 Arad-Oradea

In cadrul actiunilor desfasurate de politistii Serviciului Rutier, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost depistati doi conducatori auto, care nu au respectat limita de viteza pe D.N. 79 (Arad-Oradea).Astfel, cu o viteza de 127 km/h, deplasandu-se in localitatea Zimand Cuz, a fost depistat un barbat de 34 de ani, din Santana. Acesta a depasit viteza legal admisa in localitate cu 77 km./h.Aparatul radar a masurat o viteza de deplasare de 184 km./h. in cazul unui ... citeste toata stirea