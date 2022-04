Conduceau sub influenta drogurilor sau alcoolului

Mai multi aradeni au fost prinsi bauti sau drogati la volan.Politistii Orasului Curtici au depistat in data de 25 aprilie 2022, un aradean de 49 de ani, care conducea un autoturism DJ 709B.Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind transportat la spital in vederea recoltarii de probe biologice si stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.In data de 25 aprilie 2022, politistii Orasului Lipova au depistat un barbat de 32 de ani, din ... citeste toata stirea