Conducere noua la Tribunalul Arad

Pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru judecatori din data de 11 ianuarie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii au fost aprobate propuneri de delegare pe functii de conducere in cadrul Tribunalului Arad precum si cereri de eliberare din functie, prin pensionare, formulate de trei judecatori aradeni.Asadar, in urma pensionarii si numirii fostului presedinte al Tribunalului Arad, Otto Szep, in functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei, postul a ramas vacant. ... citeste toata stirea