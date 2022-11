CONF. UNIV. DR. Adrian Balica, DOCTOR HONORIS CAUSA al U.V.V.G. Arad

Dl. Conf. Univ. Dr. Adrian Balica, medic recunoscut la nivel international, cu o vasta experienta in ginecologie, a fost distins, in cursul zilei de ieri, cu titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al U.V.V.G. Arad.Dr. Adrian Balica este certificat de American Board of Obstetrics and Gynecology, dar si de Educational Commission for Foreign Medical Graduates, indeplinind numeroase functii in diferite organisme si comitete profesionale.Parcursul profesional medical si administrativ al medicului Adrian ... citeste toata stirea