In ziua de 28 septembrie 2023, in campusul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, s-a desfasurat, in sistem hibrid, conferinta internationala "Drept si societate - tendinte si perspective in context intern si international".La eveniment au luat parte studenti, masteranzi si cadre didactice ale Facultatii de Stiinte Juridice a U.V.V.G. Arad, elevi ai Liceului Particular "Vasile Goldis", partenerii proiectului, precum si reprezentanti ai unor autoritati publice locale. De asemenea, la ... citeste toata stirea