Conferinta internationala cu participanti din 15 tari organizata la Arad

"Asigurarea egalitatii de sanse prin management educational si servicii de asistenta psihopedagogica, in contextul distantarii sociale" a fost titlul ce a reunit, la Arad, specialisti in domeniul psihologiei, psihopedagogiei, asistentei educationale si managementului in educatie din 15 tari, de pe 4 continente!Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Arad a fost, in perioada 3-5 martie, gazda unei conferinte internationale la care au participat peste 250 de psihologi, ... citeste toata stirea