Conferinta la Biblioteca: istoricul Stejarel Olaru, despre Maria Tanase si Nadia Comaneci

Marti, 13 decembrie 2022, incepand cu orele 13:00, Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad organizeaza conferinta sustinuta de istoricul Stejarel Olaru, "Elitele in vizorul serviciilor secrete romanesti. Incursiuni in biografiile mai putin stiute ale Mariei Tanase si Nadiei Comaneci".Stejarel Olaru este istoric, politolog, lector universitar, expert in istoria serviciilor de informatii. A fost consilier de stat pe probleme de securitate nationala la Cancelaria prim-ministrului,