Conferinta pedagogilor de nationalitate la Szarvas, Ungaria

In zilele 26-27 aprilie 2022, consulul general al Romaniei la Gyula Florin Vasiloni a participat la conferinta pedagogilor de nationalitate din Ungaria, intitulata "Noi provocari si oportunitati in educatia si formarea nationalitatilor", organizata de catre Facultatea de Pedagogie "Gal Ferenc" din Szarvas. In cuvantul sau de salut, in sesiunea plenara, diplomatul roman a subliniat nivelul ridicat al legislatiei romanesti cu privire la minoritatile nationale din Romania si atentia acordata de ... citeste toata stirea