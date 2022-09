Conflict religios la Buteni

BUTENI. E agitatie in comunitatea ortodoxa din Buteni. O localnica ne-a contactat, luni, la "telefonul cititorului" pentru a ne semnala urmatoarea situatie:"Preotul nostru a iesit in pensie de anul trecut si nu elibereaza casa parohiala, ca sa se mute preotul nou care a venit in locul dansului. Si mai ceva: nu elibereaza casa unde facem nunti, botezuri, parastase... Nu putem face nimic, ca acolo e vesela. Dar vechiul preot tine tot acolo gresie, faianta... pentru casa pe care si-o face, sa se ... citeste toata stirea