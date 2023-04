O leguma asemanatoare cu broccoli, varza si ridichea, conopida este apreciata in special in mancaruri gatite si salate. Fiind gustoasa si versatila, aceasta poate fi consumata sub forma de piure, supa crema sau smoothie, si poate fi inclusa in dieta tuturor indiferent de varsta.Conopida este recunoscuta drept un aliment extrem de sanatos datorita compozitiei sale bogate in nutrienti esentiali si substante active cu proprietati vindecatoare. Printre acestea se numara vitaminele B1, B2, B3, B6 ... citeste toata stirea