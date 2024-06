Consiliul Judetean Arad si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad aplica pentru finantare europeana, pentru extinderea serviciilor oncologice

Consiliul Judetean Arad, in parteneriat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, va aplica pentru obtinerea de finantare in cadrul Apelului de proiecte "Investitii in infrastructura publica a unitatilor sanitare publice de interes regional/judetean care diagnosticheaza si trateaza cancer", parte a Programului Sanatate.Proiectul "Imbunatatirea si extinderea serviciilor oncologice in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad" are o valoare totala de 31.610.395,61 lei, inclusiv TVA. ... citește toată știrea