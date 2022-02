Consiliul Judetean va investi 227 de milioane de lei in drumurile judetene

"Fondurile europene sunt principala sursa de finantare pentru drumurile judetene si in acest an. Fondurile guvernamentale si veniturile proprii sustin strategia noastra pentru drumuri mai bune", a spus Razvan Cadar, vicepresedintele Consiliului Judetean Arad. Acesta a precizat ca, in constructia bugetului, investitiile in drumuri reprezinta o prioritate, alaturi de sistemul de sanatate."Alocam si in acest an sume mari de bani pentru refacerea drumurilor. In total, vom investi 227 de milioane ... citeste toata stirea