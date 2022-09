Constru' prinde culoare! Intre 15-17 septembrie, pe Malul Muresului, arta si comunitatea se intalnesc din nou!

Hai cu noi sa inauguram cel mai recent murall din Arad, ramai la un film, stai la o discutie sau vino la concert! Avem mai multe evenimente pregatite in cadrul noului proiect citizenit, "Colour Your City", care se desfasoara la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii de Vest Vasile Goldis, pe Malul Muresului, sau la Constru', cum ii spun unii dintre noi.Ca in fiecare an, am pus ochii pe un spatiu cu istoric in comunitatea locala si mult potential si ne-am propus sa-l animam prin ... citeste toata stirea