Consultanta juridica gratuita oferita de avocatii Baroului Arad

Asociatia Tinerilor Avocati din cadrul Baroului Arad lanseaza proiectul "JUST ACCES".La inceputul lunii noiembrie, Asociatia Tinerilor Avocati din cadrul Baroului Arad, sub coordonarea Baroului Arad, lanseaza proiectul "JUST ACCES", proiect care vine in sprijinul justitiabililor si are ca obiect general imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie (in special pentru categoriile apartinand unor grupuri vulnerabile) prin oferirea, la cerere, a unor informatii cu caracter juridic si cu titlu ... citeste toata stirea