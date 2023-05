In ultima saptamana, politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica si Interventie au continuat actiunile de dezafectare a locuintelor improvizate din municipiu. Astfel, pe strada Campul Linistii, in vecinatatea stadionului ICRTI, a fost demolata o structura de acest fel, utilizata anterior drept refugiu de catre persoane lipsite de un adapost stabil.Zona a fost curatata cu ajutorul operatorului de salubritate, desfiintand in acest mod inca un depozit de gunoaie, potential focar de ... citeste toata stirea