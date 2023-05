Primaria Municipiului Arad anunta cetatenii orasului ca intervalul de aplicare al tratamentelor de dezinsectie se va desfasura in perioada: 16 - 26 mai 2023 (tinand cont de prognoza meteo pentru acest interval, s-a luat in considerare ziua de luni 22 mai).Se continua actiunile de dezinsectie din acest an in municipiul Arad cu tratament antilarvar, delarvizare si tratament impotriva capuselor.Tratamentul terestru antilarvar (delarvizare) presupune distrugerea si prevenirea dezvoltarii ... citeste toata stirea