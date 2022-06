CONTINUA INSCRIERILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Rectorul U.V.V.G. Arad, Doamna Profesor Universitar Doctor Coralia Cotoraci :"Ca in fiecare an, asteptam cu emotie absolventii claselor a XII-a, dar si pe cei care au luat la o varsta mai matura decizia de a-si continua studiile la U.V.V.G. Oferta noastra educationala este foarte bogata, iar cadrele sunt pregatite pentru a impartasi studentilor cele mai noi informatii din domeniu. In paralel, se continua renovarea campusului universitar si crearea de spatii pentru petrecerea timpului liber in ... citeste toata stirea