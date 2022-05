Continua lucrarile la reteaua de apa potabila din Arad

In intervalul 09.05-13.05.2022, Compania de Apa Arad a continuat si demarat lucrari la caminele de vane si lucrari de montare conducta in trei zone din oras. Lucrarile, executate in cadrul contractului CL1 Reabilitare retele apa in Municipiul Arad, implica sapatura deschisa, necesitand durate prelungite de mentinere a unor restrictii de circulatie pe portiuni scurte de drum.In aceasta saptamana Antreprenorul a executat lucrari cum urmeaza:in intersectia Bd. Revolutiei cu str. I.C. Bratianu: ... citeste toata stirea