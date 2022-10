Contrabanda cu tigari, la Chisineu-Cris

La data de 14 octombrie a.c., politistii orasului Chisineu-Cris, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris au pus in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara, la persoane banuite de contrabanda pe raza localitatilor Chisineu-Cris si Nadab.Din cercetari a reiesit ca, in cursul acestui an, mai multe persoane cu varste cuprinse intre 35 si 61 de ani, ar fi comercializat in mod repetat tigari netimbrate sau ... citeste toata stirea