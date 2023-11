Un numar de 30 de persoane adulte cu dizabilitati, gazduite in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta - Vinga a Fundatiei Caminul Sperantei Arad vor beneficia de servicii sociale si in anul 2024. Consilierii judeteni sunt chemati sa aprobe inceperea procedurilor de contractare a serviciilor sociale, avand in vedere ca actualul contract expira in data de 4 februarie. Contractul va fi incheiat pe o durata de 3 ani, valoarea fiind de 7.229.880 lei."Persoanele care au nevoie de ingrijire de ... citeste toata stirea