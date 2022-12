Contractul pentru renovarea cladirii fostului Spital Municipal a fost semnat la Ministerul Dezvoltarii

O veste foarte buna pentru aradeni! Ministrul Dezvoltarii a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea pavilionului central al fostului Spital Municipal din Arad, astazi inclus in Spitalul Judetean. Lucrarile in valoare de peste 15 milioane de lei vor fi finantate prin PNRR.Este o veste asteptata cu atat mai mult cu cat investitia va repune in valoare una dintre cele mai vechi cladiri din Arad, care se modernizeaza in interior si este renovata in exterior."Investitia presupune ... citeste toata stirea