Copil de 11 ani din Sibiu, disparut de acasa pentru a veni la cersit, gasit de Politia Locala Arad

Un copil de 11 ani din Sibiu, convins de un individ certat cu legea sa plece de acasa si sa vina la cersit in Arad, a fost gasit astazi de Politia Locala, la doua zile dupa disparitie. Era in Piata Mica, fiind abandonat de "protectorul" sau."In dimineata zilei de 31.10.2022, politistii locali cu atributii de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad au predat Politiei Municipiului Arad un copil de 11 ani din Sibiu, declarat disparut de tatal sau, in urma cu doua zile. ... citeste toata stirea