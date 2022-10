ARAD. "In seara zilei de 2 octombrie, in jurul orei 19:00, politistii orasului Sebis au fost sesizati prin 112 despre disparitia unui baietel de 6 ani, din Chisindia. De indata a fost constituita echipa operativa si au pornit cautarile, impreuna cu mai multi cetateni din localitate. Dupa aproximativ 30 de minute de la sesizare, in spatele unui imobil, in albia ... citeste toata stirea