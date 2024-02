Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de croaziera spre Marea Japoniei. Grad de alerta ridicat

Coreea de Nord a lansat miercuri mai multe rachete de croaziera spre Marea Japoniei, a anuntat armata sud-coreeana, fiind cele mai recente lansari dintr-o serie de teste cu armament efectuate de Phenian in acest an, relateaza Reuters si AFP ."Armata noastra a detectat mai multe rachete de croaziera necunoscute in apele de la nord-est de Wonsan, astazi, in jurul orei 09:00 (00:00 GMT) si serviciile de informatii sud-coreene si americane efectueaza o analiza detaliata", a declarat Statul Major ... citește toată știrea