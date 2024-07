CORUL MADRIGAL - 10 zile si 10 000 de spectatori la FITS 2024

Constantin Chiriac: "Istoria Festivalului se va scrie functie de editia in care Corul Madrigal a venit si a cantat altfel in inima FITS"1 iulie 2024, Bucuresti, SibiuIn perioada 21 - 30 iunie 2024, peste 10.000 de persoane au fost prezente la evenimentele Corului National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" din cadrul editiei a 31-a a Festivalului International de Teatru de la Sibiu."Istoria Festivalului se va scrie functie de editia in care Corul Madrigal a venit si a cantat altfel ... citește toată știrea