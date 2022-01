Covid Arad: 408 cazuri noi si un deces. Peste 1400 de cazuri active, in municipiu!

ARAD.408cazuri noi de infectie cu SARS-CoV2,89devindecarisiundeces au fost inregistrate in decurs de 24 de ore, in judetul Arad.Inacest intervalu fost procesate 399 de teste RT-PCR si 735 de teste rapide.Procentul, din totalul de 1134 de teste efectuate, 36 la suta sunt pozitive.Buletinul informativ transmis de Institutia Prefectului Judetului Arad arata ca, in acest moment,105persoane sunt internate in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad si Spitalul Orasenesc Ineu, in timp ... citeste toata stirea