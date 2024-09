Crima care a socat Europa: dezmembrata cu un fierastrau si o foarfeca de gradina de sot, iar parti ale corpului ei au fost maruntite cu un blender

Fostul model si finalista la Miss Elvetia 2008, Kristina Joksimovic a fost sugrumata si apoi dezmembrata cu un fierastrau si o foarfeca de gradina de sotul ei. Parti ale corpului ei au fost apoi maruntite cu un blender manual si dizolvate intr-o solutie chimica, scrie antena3.ro, care Sky News.Kristina Joksimovic, in varsta de 38 de ani, a fost gasit moarta in Binningen, langa Basel, in ... citește toată știrea