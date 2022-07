Criza bate la usa. A crescut numarul romanilor care cer insolventa personala

A crescut numarul romanilor care nu mai pot face fata cheltuielilor tot mai mari cu plata ratelor, a facturilor sau restantelor si cer insolventa personala.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - singura institutie din Romania care se ocupa cu instrumentarea cazurilor de insolventa a persoanelor fizice - a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, un numar de cereri de deschidere a procedurii de insolventa, mai mare decat cele primite in cursul intregului an 2021.In ... citeste toata stirea