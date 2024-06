Criza existentiala: Ce este si cum o gestionam?

Multi dintre noi ne confruntam cu intrebari profunde despre sensul existentei si locul nostru in lume. Aceste momente de introspectie si incertitudine sunt adesea denumite crize existentiale. In acest articol, vom explora ce inseamna criza existentiala, cum se manifesta si ce strategii pot fi folosite pentru a o gestiona.Ce este o criza existentiala?O criza existentiala este o perioada de intensa auto-reflectie si confuzie in legatura cu directia vietii si scopul personal. Aceasta poate fi ... citește toată știrea