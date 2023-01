CS INOAN Arad - bilant si perspective (FOTO)

CS INOAN Arad - club sportiv infiintat in anul 2013 de fosta handbalista Adriana Inoan (in parteneriat cu Marian Filote si Elena Gagu) de-a lungul timpului a format si promovat sportivi in doua discipline sportive: handbal si fotbal."Managmentul clubului si strategia este sa oferim sansa tuturor copiilor care doresc sa practice una din disciplinele sportive pe care le punem la dispozitie, astfel obiectivele noastre primordiale sunt: EDUCAEsIA PRIN SPORT, DEZVOLTAREA FIZICA ARMONIOASA, ... citeste toata stirea