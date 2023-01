Cu cate utilaje s-a intervenit in municipiu pentru deszapezire

Avand in vedre ca in noaptea care a trecut a inceput sa ninga, reprezentantii Primariei anunta ca in aceasta dimineata, incepand cu ora 5:30, a inceput actiunea de deszapezire in municipiu, intervenindu-se cu sase apoi cu zece utilaje."Incepand cu ora 5:30, operatorul responsabil cu punerea in aplicare a programului de deszapezire a orasului, S.C. Salubritate S.A Deva, a intervenit cu 6 utilaje dotate cu plug si sararita pentru imprastiat material antiderapant. ... citeste toata stirea