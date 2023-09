Grupele Cupei Romaniei au fost trase la sorti, ieri, la Casa Fotbalului. In urne, alaturi de UTA s-a mai aflat si o alta formatie aradeana, Progresul Pecica.Potrivit liga2.prosport.ro, meciurile vor avea loc in jurul a trei perioade: 27 septembrie 2023 (etapa 1), 1 noiembrie 2023 (etapa 2) si 6 decembrie 2023 (etapa 3). Fazele urmatoare se disputa astfel: sferturi de finala (3 aprilie 2024), semifinale (24 aprilie 2024) si finala (15 mai 2024).UTA a fost repartizata in Grupa D alaturi de CS ... citeste toata stirea