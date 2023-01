Cu FCC Baschet UAV Arad la "Zise el, zise ea"

"Luna plina de teatru" a continuat in seara de joi, 12 Ianuarie, in sala mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici cu spectacolul "Zise el, zise ea", invitate speciale fiind baschetbalistele clubului FCC Baschet UAV Arad."Luna plina de teatru" se afla la cea de a X-a editie si ne bucuram ca in aceasta seara avem oaspeti de seama, respectiv vicecampioanele Romaniei la baschet, FCC Baschet UAV Arad si de asemenea cred ca sportul si arta sunt prilejuri bune de a se intalni intr-un context in care noi ... citeste toata stirea