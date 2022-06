Cu ochii pe parcarile de resedinta: Politia Locala a intervenit pentru eliberarea Fast Park-urilor din Micalaca ocupate fara contracte de inchiriere

In aceasta perioada, administratia locala, cu sprijinul SC Recons SA Arad si a Politiei Locale, face demersuri in vederea reglementarii situatiei parcarilor rezidentiale din municipiul Arad, beneficiind si de extinderea sistemului in urma finalizarii obiectivului de investitii "Regenerare urbana in cartiere".Astfel, in cartierul Alfa, s-a procedat la identificarea zonelor care necesita remarcare si a celor care trebuie introduse in baza de date a societatii care administreaza sistemul, precum ... citeste toata stirea