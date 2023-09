Un barbat a fost observat, marti, in timp ce se plimba cu o pisica moarta in jurul gatului. Acesta a fost vazut de aradeni in mai multe zone ale orasului, cum ar fi Podgoria, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad sau Piata Mihai Viteazul. Acesta se plimba cu un buchet de flori intr-o mana, cu o bucata de cactus din care manca, dar si cu o pisica moarta atarnandu-i pe umeri.In trecut, barbatul a mai fost filmat umbland cu pasari moarte la el."Aseara l-am vazut pe acest individ in zona UTA, ... citeste toata stirea