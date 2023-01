Cu prilejul decernarii Globurilor de Aur mult laudatul Avatar 2 "a reusit" sa nu ia nici un premiu

Iata premiile atribuite la Los Angeles, in noaptea de marti, la cea de a 80-a editie a Galei Globurilor de Aur, organizata de catre Asociatia Presei Straine de la Hollywood.CINEMATOGRAFIE:Cel mai bun film - drama: "The Fabelmans"Cel mai bun film - comedie/musical: "The Banshees of Inisherin"Cel mai bun regizor: Steven Spielberg ("The Fabelmans")Cel mai bun actor intr-un film-drama: Austin Butler ("Elvis")Cel mai bun actor intr-un film - comedie/musical: Colin Farrell ("The Banshees ... citeste toata stirea