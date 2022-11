Cu rasete cu lacrimi si aplauze furtunoase, "Chiritza in concert" deschide cea de-a XXVI-a editie a Festivalului International de Teatru Clasic Arad

Festivalul International de Teatru Clasic Arad 2022 debuteaza in 23 noiembrie cu un spectacol care are la activ doua premii UNITER: pentru Cel Mai Bun Spectacol al anului 2019 si pentru Cea mai buna actrita in rol principal - Anca Hanu. Este vorba despre CHIRITZA IN CONCERT, dupa Vasile Alecsandri si Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea, productie a Teatrului National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca."Desi Vasile Alecsandri si Matei Millo s-au inspirat din viata si obiceiurile ... citeste toata stirea