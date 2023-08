UPDATE. La volan se afla o femeie de 34 de ani.Conform Inspectoratului de Politie Judetean Arad, la volanul autoturismului se afla o femeie in varsta de 34 de ani. Aceasta a ramas incarcerata. "In noaptea de 30/31 august a.c., in jurul orei 02,15, o femeie de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe str. Dr. Aurel Ardelean, spre str. M. Kogalniceanu, a intrat in coliziune cu un stalp de beton. In urma impactului, femeia a fost transportata la spital pentru acordarea de ... citeste toata stirea