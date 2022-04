Cu viteza excesiva, in afara localitatii Siria

Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene, din cadrul Serviciului Rutier, au depistat doi conducatori auto, cu drept de a conduce de mai putin de un an, in timp ce conduceau cu viteza.Astfel, in seara zilei de 20 aprilie 2022, o tanara din Ghioroc, a fost depistata de politisti in timp ce se deplasa pe DJ 708/B, dinspre Covasant spre Siria, cu viteza de 150 km/h, depasind cu 80 de km/h viteza maxima admisa. Tanara avea drept de a conduce de 6 luni. ... citeste toata stirea