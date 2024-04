Cum arata sectorul ONG din Romania: 127.000 de organizatii, venituri de 1,51 % din PIB si aproximativ 127.000 de angajati. Oamenii au incredere in domeniu, se strang mai multe fonduri, dar salariatii si voluntarii se simt in burnout.Aproximativ 127.000 de ONG-uri in Romania - in medie 6,7 entitati la 1.000 de locuitori fata de 9,4 media Uniunii Europene.Cele mai multe ONG-uri sunt in domeniul social - caritabil - 42.000 (o treime).Veniturile sectorului ONG (din 2022) inseamna 1,51% din ... citește toată știrea