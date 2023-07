Indiferent de industria in care activezi, o baza de date solida si in crestere constanta poate juca un rol crucial in sporirea cifrei de afaceri. Cu cat ai mai multi clienti inregistrati si angajati in relatia cu afacerea ta, cu atat creste potentialul de a genera vanzari recurente si de a atrage noi clienti prin recomandari si marketing eficient. Dar cum poti construi si extinde aceasta baza de date de clienti? Descopera cateva metode eficiente pentru a-ti creste baza de date de clienti si ... citeste toata stirea