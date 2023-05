Macrisul este o planta perena cu numeroase beneficii asupra sanatatii noastre. Acest aliment sezonier este cunoscut pentru efectele sale benefice asupra digestiei, tensiunii arteriale, sistemului imunitar si sistemului osos. In acest articol, vom explora mai in detaliu beneficiile macrisului si cum putem sa il includem in dieta noastra.Ce este macrisul? Macrisul este o planta perena originara din centrul si nordul Europei, care creste spontan in zonele de deal si de munte. Frunza de macris ... citeste toata stirea