UTA revine la Arad in Superliga pentru primul meci al anului. Ros-albii vor intalni sambata, 28 ianuarie de la ora 14:30, CS Mioveni in cadrul etapei cu numarul 23, partida fiind prefatata de antrenorul Laszlo Balint."Un meci foarte important din toate punctele de vedere, atat al clasamentului, cat si al moralului nostru, al increderii noastre in ceea ce ne propunem sa face. Categoric un meci ... citeste toata stirea