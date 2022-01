Cum se calculeaza consumul de gaz? Factura explicata pas cu pas

ARAD.Cum putem afla, estimativ, cat va fi factura ta la gaze naturale? Intrebarea a fost adresata tot mai des de catre cititorii Jurnal aradean/aradon.ro, mai ales in contextul actual al crizei energetice. Nedumerirea cititorilor are la baza si faptul ca pentru gazele naturale consumul citit de pe contor este exprimat in metri cubi, iar pe factura consumul este facturat in kilowati-ora. Explicatiile modului in care a fost transformat consumul de gaze naturale exista, intr-adevar, pe fiecare ... citeste toata stirea