ARAD. Dimineata, ora 11:00, in fata unui supermarket din Arad, mai exact in cartierul Micalaca. Destula lume in jur, un du-te-vino continuu. La un moment dat, se deschid usile si din magazin iese in fuga o femeie, nu inainte de a abandona doua plase burdusite cu "cumparaturi", dar si portmoneul pe care il avea in mana. Dupa ea porneste si agentul de paza al supermarketului. Oamenii din jur fac presupuneri, care de care mai fanteziste. Dupa aproximativ 10 minute, agentul de paza se intoarce si ... citeste toata stirea