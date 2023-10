A trecut ceva vreme de cand nu am mai vazut atata lume buna la Libraria Corina, ca in seara de 18 Octombrie, cand cunoscutul regizor Cristian Mungiu si-a lansat cartea "Tania Ionascu, bunica mea: O biografie basarabeana", aparuta recent la prestigioasa editura Humanitas, in colectia memorii, jurnale.Cineastul a fost prezentat publicului aradean de catre directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici, actorul Bogdan Costea si imediat apoi Cristian Mungiu, cu dezinvoltura, dar, mai ales, cu har de ... citeste toata stirea