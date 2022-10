Cupa "Parcul Gai" la minifotbal

Sambata, 19 noiembrie 2022, pe noul teren multifunctional din Parcul Gai se va da startul primei editii a "Cupei Parcul Gai" la minifotbal.Vor participa doua grupe de copii cu domiciliul in cartierul GaiGrupa A va avea in componenta copii de 11 ani sau mai tineri, iar grupa B , copii de 11-14 ani.Echipele vor fi alcatuite din 4 jucatori de camp plus un portar, fiecare echipa avand un lider care va tine legatura cu mine sau cu un alt ... citeste toata stirea