Curs festiv de absolvire a Facultatilor Medicale din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad

Peste 1700 de persoane au adus emotia unui nou inceput in Sala Polivalenta din AradLacrimile emotiilor si bucuria succesului sunt atributele care descriu atmosfera simtita de cele peste 1700 de persoane prezente zilele trecute in Sala Polivalenta din Arad. Evenimentul a fost prilejuit de sustinerea cursului festiv de absolvire a Facultatii de Medicina in limbile romana, engleza si franceza, a Facultatii de Stomatologie si a Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii de Vest "Vasile ... citește toată știrea